Свитолина сыграет на центральном корте Australian Open
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина второй раз подряд поведет свой матч на центральном корте Australian Open.
Об этом сообщает "Большой теннис Украины".
Поединок украинки в 1/8 финала против 130 ракетки мира Денисы Аллертовой из Чехии состоится в воскресенье, 21 января, вторым запуском в вечерней сессии на арене Рода Лейвера (после матча Ника Кириоса и Григора Димитрова).
Начало вечерней сессии в 19:00 по местному времени (10:00 по киевскому).
Аллертова ведет в статистике личных встреч 2-0. Последний очный поединок девушки провели два года назад на соревнованиях в Дохе.
Как сообщалось, ранее в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии состоялось украинское дерби, в котором приняли участие четвертая ракетка мира Элина Свитолина и впервые выступающая на «взрослом» турнире «Большого шлема» 15-летняя Марта Костюк.
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