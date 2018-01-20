Зидан категоричен: в январе никаких трансферов. Футбол

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил, что "Королевский клуб" не будет действовать на зимнем трансферном рынке, несмотря на неубедительные результаты в последние недели.

"Мы не будем приглашать новичков в январе. Нет никакой разницы во мнении между мной и клубом", - заявил французский специалист на пресс-конференции перед завтрашней встречей с "Депортиво" Ла-Корунья.

"Настроен позитивно. Решение в наших руках. Мы должны показать, кто мы, и завтра нам предоставляется новая возможность", - признал Зидан.

На вопрос, остается ли перед командой цель бороться за титул чемпиона Ла Лиги, Зизу отрезал: "Мы будем бороться, чтобы выиграть каждую игру до финиша. Я всегда настриваюсь на лучшее. никогда не сдаюсь. Всегда все еще может произойти".

На следующей неделе Серхио Рамос начнет полноценные тренировки, и в данный момент у Зидана есть только Рафаэль Варан и Начо Фернандес в центре обороны. Тренер "Реала" также ответил на вопрос о будущем Неймара: "Я не говорю о чужих игроках. Понятно, что он футболист, которым восхищается вся планета".