Джошуа: нокдаун в бою с Кличко - самый страшный момент в карьере

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что самый страшный эпизод в своей спортивной карьере пережил в апреле прошлого года, побывав в тяжелом нокдауне в состоявшемся на лондонском стадионе "Уэмбли" поединке с Владимиром Кличко.

По словам Джошуа, он часто думал над тем, как сможет справиться с сильными пропущенными ударами. "Раньше я смотрел бокс и думал: "Как, черт возьми, эти ребята выдерживают эти удары", - цитирует Джошуа Standard. – До тех пор, пока я сам не стал пропускать сильные удары, я думал: "Как я буду с этим справляться?". Но когда ты понимаешь, что можешь справиться с этим, ты выходишь на верную дорогу. Это настоящая школа. Самый страшный момент в моей карьере был в бою с Кличко, когда он отправил меня на пол. Меня все подбадривали, но я смотрел на себя со стороны и понимал, что нахожусь в нескольких сантиметрах от краха".