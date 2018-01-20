Джошуа: нокдаун в бою с Кличко - самый страшный момент в карьере

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что самый страшный эпизод в своей спортивной карьере пережил в апреле прошлого года, побывав в тяжелом нокдауне в состоявшемся на лондонском стадионе "Уэмбли" поединке с Владимиром Кличко.

По словам Джошуа, он часто думал над тем, как сможет справиться с сильными пропущенными ударами. "Раньше я смотрел бокс и думал: "Как, черт возьми, эти ребята выдерживают эти удары", - цитирует Джошуа Standard. – До тех пор, пока я сам не стал пропускать сильные удары, я думал: "Как я буду с этим справляться?". Но когда ты понимаешь, что можешь справиться с этим, ты выходишь на верную дорогу. Это настоящая школа. Самый страшный момент в моей карьере был в бою с Кличко, когда он отправил меня на пол. Меня все подбадривали, но я смотрел на себя со стороны и понимал, что нахожусь в нескольких сантиметрах от краха".


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Германия выиграла женскую эстафету в РупольдингеГермания выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Аспиликуэта: мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну. ФутболАспиликуэта: мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну. Футбол
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
Кубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 годаКубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 года
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко и Шварцнеггер не поделили крендель на вечеринке в Австрии Кличко и Шварцнеггер не поделили крендель на вечеринке в Австрии
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
Моуринью: В данный момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок АрсеналаМоуринью: В данный момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок Арсенала
Свитолина впервые в карьере вышла в 1/8 финала AusOpen, обыграв КостюкСвитолина впервые в карьере вышла в 1/8 финала AusOpen, обыграв Костюк
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
Хамес Родригес считает гол Байеру одним из лучших в карьере. ФутболХамес Родригес считает гол Байеру одним из лучших в карьере. Футбол
Самый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. ФутболСамый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. Футбол
Владимир Кличко хочет второго ребенкаВладимир Кличко хочет второго ребенка
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
Усик: Мой бой мечты - поединок с ДжошуаУсик: Мой бой мечты - поединок с Джошуа
Последние новости
Подгружаем последние новости