Тайсону Фьюри вернут боксерскую лицензию

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, сможет вернуться в ринге, что и подтвердил Британский совет по контролю за боксом. Но только в случае успешного прохождения спортсменом полноценного медицинского обследования.

Как известно, летом 2016 года допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин, в октябре того же года он был лишен британской боксерской лицензии. Летом 2017 года британец объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал, но пока ни одного боя не провел.

На днях Фьюри бросил вызов действующему обладателю поясов по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа. "Цыганский Король" заявил, что готов сразиться с соотечественником в своем первом поединке после простоя в два с половиной года.