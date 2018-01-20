Лодыгин: Луческу? Вообще, странный человек
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин жестко высказался о бывшем тренере команды.
— Луческу вёл двойную игру по отношению к вам?
— Вообще, странный человек. Мне кажется, возраст сильно на нём сказывался. В тактическом, техническом плане видно было: опытный тренер, может чему-то научить. Недоумение вызывала его реакция на какие-то вещи, слова…
— В чём проявлялась странность?
— Да во всех движениях, жестах. В том, что говорил, как говорил.
— И как же?
— Запальчиво, нервно. Доходило до того, что к русскому обращался по-португальски, а к португальцу – по-русски. Всё равно, что я с вами сейчас начну по-гречески говорить.
— Был момент, когда ощутили утрату доверия?
— Я с самого начала спросил у Луческу, есть ли у него какие-то проблемы со мной. Услышал в ответ: «Нет-нет, всё хорошо. Меня не интересуют отношения тренера и игрока. Самое главное – результат. Играешь хорошо – выходишь на поле. Нет – играет другой».
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