Лодыгин: Луческу? Вообще, странный человек

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин жестко высказался о бывшем тренере команды.

— Луческу вёл двойную игру по отношению к вам?
— Вообще, странный человек. Мне кажется, возраст сильно на нём сказывался. В тактическом, техническом плане видно было: опытный тренер, может чему-то научить. Недоумение вызывала его реакция на какие-то вещи, слова…

— В чём проявлялась странность?
— Да во всех движениях, жестах. В том, что говорил, как говорил.

— И как же?
— Запальчиво, нервно. Доходило до того, что к русскому обращался по-португальски, а к португальцу – по-русски. Всё равно, что я с вами сейчас начну по-гречески говорить.

— Был момент, когда ощутили утрату доверия?
— Я с самого начала спросил у Луческу, есть ли у него какие-то проблемы со мной. Услышал в ответ: «Нет-нет, всё хорошо. Меня не интересуют отношения тренера и игрока. Самое главное – результат. Играешь хорошо – выходишь на поле. Нет – играет другой».


Terrikon со ссылкой на Чемпионат


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