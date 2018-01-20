Australian Open: Федерер сыграет в четвертом круге

Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел третий круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Вторая ракетка турнира Федерер чуть менее чем за два часа довольно легко победил 29-го сеяного француза Ришара Гаске со счетом 6:2, 7:5, 6:4. Следующим соперником Федерера будет тоже не слишком именитый соперник - венгр Мартон Фучович.

Ранее, напомним, экс-первая ракетка мира Новак Джокович также преодолел барьер третьего раунда турнира. Сербский теннисист со счетом 6:2, 6:3, 6:3 взял верх над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом. Соперники провели на корте два часа 21 минуту. В следующем круге шестикратный победитель Australian Open сыграет с южнокорейским теннисистом Чхун Хеном.