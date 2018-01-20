Барселона выступила с разъяснениями относительно Гризманна

Каталонский клуб опроверг информацию о том, что трансфер с нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна уже согласован и переход пройдет летом этого года.

Об этом сообщил целый ряд испанских средств массовой информации. На своем официальном сайте "Барселона" категорически опровергла это и призвала руководствоваться только проверенной информацией.

Ранее исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль сообщил, что клуб не хочет расставаться с Гризманном.

"Прошлым летом мы приложили много усилий, чтобы удержать его. И "Атлетико" не хочет продавать Антуана ни сейчас, ни летом. Он является важным игроком команды. Хотелось бы, чтобы он остался с нами, но эта ситуация не в наших руках", - заявил он.


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