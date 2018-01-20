НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что в первенстве состоялись семь матчей. В том числе, "Финикс" в гостях переиграл "Денвер" со счетом 100:108 (31:29, 19:31, 23:25, 27:23), прервав серию поражений из трех матчей.

Украинский центровой "Санз" Алексей Лень отыграл 21 минуту 23 секунды и за это время набрал три очка и сделал шесть подборов. В следующем матче "Финикс" также на чужой площадке встретится с "Милуоки". Этот матч пройдет во вторник, 23 января.

В другом матче "Нью-Йорк" нанес гостевое поражение "Юте". Игра в Солт-Лейк-Сити закончилась со счетом 117:115 (22:25, 27:30, 36:23, 32:37). В составе победителей самым результативным стал Тим Хардуэй, набравший 31 очко.




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