Australian Open: Новак Джокович сыграет в четвертом круге

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович преодолел барьер третьего раунда Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Сербский теннисист со счетом 6:2, 6:3, 6:3 взял верх над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом. Соперники провели на корте два часа 21 минуту.

В следующем круге шестикратный победитель Australian Open сыграет с южнокорейским теннисистом Чхун Хеном, который выбил из розыгрыша представителя Германии Александра Зверева.

Напомним, что Джокович прошлым летом размышлял о приостановке карьеры после ряда неудачных выступлений на крупных турнирах. В конце июля серб объявил, что из-за травмы не сыграет на Открытом чемпионате США и вообще пропустит остаток текущего сезона.


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