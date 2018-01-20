Australian Open: Новак Джокович сыграет в четвертом круге

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович преодолел барьер третьего раунда Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Сербский теннисист со счетом 6:2, 6:3, 6:3 взял верх над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом. Соперники провели на корте два часа 21 минуту.

В следующем круге шестикратный победитель Australian Open сыграет с южнокорейским теннисистом Чхун Хеном, который выбил из розыгрыша представителя Германии Александра Зверева.