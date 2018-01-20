Любенович: Матч с Шахтером в отпуске не снился. Футбол

Один из ветеранов украинского футбола Желько Любенович рассказал о подготовке «Зари» к весне и поделился своими планами на будущее.

- С каким настроением возвратились к тренировкам?
- Все помнят, как в начале декабря мы на мажорной ноте завершили осеннюю часть чемпионата, выиграв у «Шахтера». И мне, и другим игрокам «Зари» это, конечно же, прибавило оптимизма - и зарядило им на вторую половину сезона.

- Во время отпуска тот матч не снился?
- (Улыбается). Нет. Зато в родном Белграде, где по понятным причинам многие следят за «Зарей», все спрашивали: как нам это удалось?

- Интересно, что ваши сербские друзья думают о перспективах луганской команды в нынешнем сезоне.
- Они уже привыкли к ежегодным выступлениям «Зари» в Лиге Европы - и надеются, что так будет и в новом сезоне. Точнее будет сказать, они в этом уверены. Мы просто обязаны это сделать. По-другому и быть не может, ведь «Заря» ставит подобную задачу каждый год.

Именно об этом шла речь на командном собрании в первый после отпуска рабочий день. На первом этапе чемпионата мы должны попасть в шестерку, а на втором - занять третье место. Для этого у клуба есть все необходимое.

- То, что вы оказались в списке футболистов, отправившихся на первый сбор в Турцию, свидетельствует о желании Юрия Вернидуба использовать ваш опыт и в весенней части сезона?
- Перед сбором у нас был разговор с Юрием Николаевичем, и он сказал, что на меня по-прежнему рассчитывает. А я пообещал сделать все от меня зависящее, чтобы с командой решить поставленную задачу.

- «Зарю» вновь не обошли стороной кадровые изменения. Новички тренируются усердно?
- После выхода из отпуска у нас было всего четыре тренировки в Запорожье, в ходе которых акцент делался на беговую работу. В Турции же мы только два дня, поэтому говорить что-либо о новичках рановато. Все они молодые ребята, гораздо моложе, чем я. Думаю, в ходе сбора с каждым познакомимся поближе. Тогда и оценим их потенциал.


Terrikon со ссылкой на "СЭ в Украине"


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