Хацкевич: На результат мы особо не обращаем внимания. Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал результат матча с «Санкт-Галленом» (0:2) на учебно-тренировочном сборе в Испании .

- Давно не играли, это была первая игра за месяц. Сыграли в новых сочетаниях, посмотрели, кто как чувствует себя после тех нагрузок, которые были у ребят. Поэтому на результат мы особо не обращаем внимания.

Было много технического брака, но понятно, что сейчас голова и ноги вместе не работают. Задача была одинаковой для обеих команд в каждом из таймов, но футбол немного отличался. Второй тайм был более интенсивным, возможно, немного не хватало остроты. Однако, в первую очередь, нам необходимо посмотреть, кто как себя чувствует после четырех дней работы.

- Достойный соперник был, как для первого матча?

- Мы не обращали внимания, что они уже двенадцатый день здесь работают, четыре матча сыграли. В первую очередь, мы смотрели на наше состояние и тот объем работы, который выполняла сегодня команда.

- Сегодня утром прошла довольно интенсивная тренировка, завтра она повторится перед вторым контрольным матчем?

- Завтра ребята отдохнут. Будет работа в тренажерном зале, но выходить на поле утром мы не будем.