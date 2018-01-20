НХЛ: Вегас терпит поражение во Флориде, Вашингтон уступает Монреалю

Три матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-01-20. Результаты всех матчей

"Вашингтон" - "Монреаль" - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голкипер "Монреаля" Антти Ниеми впервые выиграл в составе "Канадиенс" с момента, когда клуб забрал его с уэйвера "Флориды" 14 ноября. На счету финского голкипера 24 сэйва. Дубль и голевая передача в активе Макса Пачиоретти, гол и ассист за Полом Байроном. У "Вашингтона" отличились Джон Карлсон и Ларс Эллер. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов ассистировали по разу.

"Флорида" - "Вегас" - 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Шайба Аарона Экблада на 40-й секунде овертайма принесла "Флориде" победу над лидером Тихоокеанского дивизиона "Вегасом". По шайбе на свой счет записали Джейми Макгинн, Александр Барков и Евгений Дадонов. В составе "Голден Найтс" отличились Дэвид Перрон, Уильям Карлссон и Джеймс Нил.

"Анахайм" - "Лос-Анджелес" - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
"Кингз" потерпели шестое поражение кряду, уступив в гостях "Анахайму". Все три шайбы были заброшены в третьем периоде поединка. У хозяев площадки отличились Адам Хенрик и Райан Кеслер, у проигравших - Алекс Аяфалло.


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