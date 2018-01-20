Венгер: Мне нравится Мхитарян, а ему нравится игра Арсенала. Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о возможных трансферах своей команды.

«Генрих Мхитарян – реальный вариант. Мне нравится этот игрок, ему нравится качество нашей игры. Зарплата не будет для нас проблемой.

Малком – не думаю, что он окажется у нас в январе. Обамеянг? Я думаю, что такие вещи лучше сохранять в секрете до официального перехода. Впишется ли он? Думаю, да, его характер может стать позитивной стороной.

Что касается Алексиса Санчеса, то история с его возможным уходом отлично задокументирована в медиа, поэтому мне нечего добавить. Это может как произойти, так и не произойти. Если трансфера не будет, он сыграет на выходных. Но он, скорее всего, произойдет, правда, в любой момент все может сорваться.

«МЮ» переманил Санчеса высокой зарплатой? Это их дело – сколько они предлагают футболисту. В целом «Манчестер Юнайтед» – клуб, которым очень хорошо управляют как по части финансов, так и на футбольном поле, так что у меня нет проблем с тем, сколько они платят игрокам.

Санчесу 29 лет, поэтому следующий контракт, конечно, будет очень важен для него. Мы сделали максимум из того, что могли себе позволить. Может, однажды я расскажу об этом, но не сегодня. Теперь все случится или нет в ближайшие день-два», – заявил Венгер.


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