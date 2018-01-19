Химик убедительно справился с Николаевом

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги "Химик" в южном дерби одержал победу над "Николаевом".

Хозяева начали очень мощно, а особенно выделялся их американский разыгрывающий Деррик Колтер, набравший 18 очков только в первой десятиминутке. Во второй четверти "Николаеву" удалось укротить американца и включить опцию дальних бросков, которые у гостей, к их счастью, получались очень хорошо. На большой перерыв соперники ушли при счете 46:38 в пользу "Химика".

В третьей четверти южненский клуб продолжал контролировать ход игры и в определенный момент довел преимущество до 17 очков. Окончательно убили интригу в этом матче трехочковые Мальчевского и Эрианса в заключительной четверти. После попадания американца преимущество Химика составляла уже 25 очков, а тренеры начали вводить в игру резервистов.

Таким образом, южненцы более чем уверенно выиграли первый домашний матч 2018 года и вышли вперед в очных противостояниях с "Николаевом" в регулярном чемпионате.

Химик - МБК Николаев 96:77 (24:15, 22:23, 23:13, 27:26)

Химик: Колтер (29 + 4 передачи + 3 подбора + 3 перехвата), Павлов (14 + 4 подбора), Ерианс (10 + 4 подбора), Петров (8 + 9 подборов + 3 передачи), Марченко (3) - старт;, Сидоров (12 + 4 подбора + 3 передачи), Антипов (10 + 4 подбора), Мальчевский (8), Козак (2).

Николаев: Кушниров (20 + 6 подборов), Носков (12 + 8 подборов + 5 передач), Онуфриев (11), Шостуха (4 + 4 подбора), Тонченко (2 + 3 подбора - 3 потери) - старт; Давидюк (11), Шепиль (6), Мусиенко (5), Попов (4), Аникиенко (2).