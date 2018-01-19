Контракт Маркевича с ФФУ истекает летом. Футбол

Руководитель комитета сборных Украины Мирон Маркевич в ближайшем будущем может вернуться от управленческой должности в клубный футбол. Об этом специалист рассказал в интервью sport.se.pl.

- У вас были предложения из Польши?
- Да, но я не буду говорить, какие именно, в этом нет необходимости. У меня до лета контракт с ФФУ, и я сконцентрирован на этом.

- А после завершения контракта вы заинтересованы в том, чтобы поработать в Польше?
- Посмотрим. Знаете, я очень хорошо работал 11 лет - 9 сезонов в "Металлисте" и 2 сезона в "Днепре". У меня были хорошие игроки. Мне нравится работать с футболистами, которые хотят играть, а команда должна достойно выступать в Европе, ведь "Металлист" дошел до четвертьфинала Лиги Европы, а "Днепр" даже до финала. Хочу потренировать еще одну команду и добиться с ней неплохих результатов, - признался Маркевич.


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