УХЛ: Динамо пополнили три игрока, а матч Донбасса и Галицких Львов перенесен
В офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от харьковского МХК «Динамо». Клуб подписал контракты с тремя хоккеистами.
Габаритный (193 см, 92 кг) защитник Артур Друбецкой ранее выступал в чемпионате Словакии U20. Форвард Валерий Скребела ранее выступал в чемпионатах Украины по хоккею в составах харьковских «Юности» и «Витязя» – 38 матчей, 8 (5+3) очков. Другой новичок харьковского клуба, Дмитрий Гайдамака, ранее выступал в ДЮСШ «Драгуны» (Можайск) и студенческой лиге РоSSии.
Также спортивный департамент Украинской хоккейной лиги информирует о переносе матча №89 между «Донбассом» и «Галицкими Львами».
По обоюдному согласию клубов, игра состоится 26 января в Дружковке на ледовой арене «Альтаир». Начало матча в 18:00. Напомним, что ранее проведение матча было запланировано на 28 января.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
19.01.2018 17:20
19.01.2018 17:21