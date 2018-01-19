УХЛ: Динамо пополнили три игрока, а матч Донбасса и Галицких Львов перенесен

В офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от харьковского МХК «Динамо». Клуб подписал контракты с тремя хоккеистами.

Габаритный (193 см, 92 кг) защитник Артур Друбецкой ранее выступал в чемпионате Словакии U20. Форвард Валерий Скребела ранее выступал в чемпионатах Украины по хоккею в составах харьковских «Юности» и «Витязя» – 38 матчей, 8 (5+3) очков. Другой новичок харьковского клуба, Дмитрий Гайдамака, ранее выступал в ДЮСШ «Драгуны» (Можайск) и студенческой лиге РоSSии.

Также спортивный департамент Украинской хоккейной лиги информирует о переносе матча №89 между «Донбассом» и «Галицкими Львами».

По обоюдному согласию клубов, игра состоится 26 января в Дружковке на ледовой арене «Альтаир». Начало матча в 18:00. Напомним, что ранее проведение матча было запланировано на 28 января.