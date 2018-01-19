Адебайор рассказал о причине ненависти к Венгеру

Эммануэль Адебайор не скрывает своей ненависти к главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру даже через 9 лет после ухода из состава "канониров". После подписания из "Монако" в 2006-м году Адебайор провел три с половиной успешных сезона в составе лондонского клуба, прежде чем уйти в "Манчестер Сити" в 2009-м году.

Сейчас 33-летний форвард играет за турецкий "Стамбул Башакшехир" и утверждает, что у него не было желания покидать "Арсенал", но его оттуда выжил Венгер. При этом Адебайор назвал француза "подделкой" и заявил, что он предпочитает "честность" Моуринью, его бывшего тренера по "Реалу".

"Моуриньо - один из тренеров, которых я любил и всегда буду любить, - цитирует Адебайора Sky Sports со ссылкой на турецкую прессу. - Он один из самых честных менеджеров, которых я встречал.

В качестве примера у меня была встреча с Арсеном Венгером в его офисе, когда он сказал мне, что мне нужно уйти. Он сказал, что больше не видел моего будущего в "Арсенале". На следующий день после того, как я присоединился к "Манчестер Сити", Венгер сказал на пресс-конференции, что я хотел уйти, потому что мне предложили большие деньги. С того дня у меня появилась ненависть к "Арсеналу".