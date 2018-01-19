Йоханнес Бё выиграл спринт в Антхольце

В Антхольце состоялась мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира. Сенсаций здесь не произошло - двое лучших биатлонистов современности вновь выявляли сильнейшего, но на этот раз Йоханнес Бё обыграл Мартена Фуркада.

Украина имела солидное представительство - сразу пятеро спортсменов стартовали в этой гонке. Но по ее итогам лишь Владимир Семаков финишировал в первой двадцатке. Со старта все хорошо пошло у Йоханнеса Бё - один из лучших спринтеров современности опережал Лукаса Хофера и Арнда Пайффера. Оба отставали от норвежца на 4 секунды с копейками.

А вот после первой стрельбы лидер сменился - им стал россиянин Антон Шипулин, вчистую прошедший огневой рубеж. Арнд Пайффер также справился чисто и шел со вторым показателем. Мартен Фуркад уже был четвертым, а вот Бё с одним промахом откатился на 10 место, имея 16 секунд отставания от лидера.

Шипулину удавалось удерживать лидерство - на контрольной отметке 5.5 км он опережал Мартена Фуркада на 5.2 секунды, а Йоханнес Бё на 7.6. Ясность должна была настать по итогам второй стрельбы. На нее в ранге лидера прибыл уже норвежец, а Шипулин отставал от лидера на 2.5 секунды. Интересно, что перед второй стрельбой никого из украинцев не было даже в двадцатке, но отличная стрельба Владимира Семакова позволила ему вырваться на 9-ю позицию. За первое место продолжали бороться Бё и Фуркад, а Шипулин проигрывал лидеру уже 27.2 секунды, что практически исключало его шансы побороться за победу. В итоге, Бё все же отстоял первое место, Фуркад стал вторым, а из украинцев лучший результат так и остался за Семаковым - 12-е место.

Биатлон. Кубок мира. 6-й этап

Спринт. Мужчины.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) 23:19.3 (1) 2. Мартен Фуркад (Франция) +12.8 (0) 3. Арнд Пайфер (Германия) +42.2 (0) 12. Владимир Семаков (Украина) +1:42.1 (0) 44. Дмитрий Пидручный (Украина) +2:39.9 (3) 83. Артем Прима (Украина) +3:29.8 (4) 85. Артем Тищенко (Украина) +3:31.4 (2) 88. Руслан Ткаленко (Украина) +3:39.3 (4)