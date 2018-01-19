Моуринью: В данный момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок Арсенала

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо ответил на вопрос представителей СМИ о возможном обмене между "МЮ" и "Арсеналом" полузащитника Генриха Мхитаряна и нападающего Алексиса Санчеса.

Португальский специалист не скрывает, что работа по этой сделке ведется, но клубы еще далеки от договоренности.

"Ничего нового, - заявил Моуринью. - Я думаю, все знают, что мы ведем переговоры, тем более, когда главный тренер "Арсенала" уже говорил об этом. Не имеет смысла пытаться скрывать или отрицать, но это не так просто сделать.

В этот момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок "Арсенала". Поэтому я хочу отключиться от трансферных разговоров перед завтрашним матчем и сосредоточиться на нем".


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