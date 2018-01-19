Реми: В Лас-Пальмас меня не уважают, поэтому я ухожу
Нападающий испанского "Лас-Пальмас" Лоик Реми намерен покинуть клуб из-за отсутствия уважения со стороны главного тренера команды Пако Хемеса.
Французский форвард забил 6 мячей в 13-ти матчах сезона за лос-амариллос после того, как на правах свободного агента перешел летом из "Челси".
"Мы отлучились на минуту, чтобы поужинать, а нас отлучили от команды, - цитирует Реми испанская пресса. - Тренер относится ко мне как к мусору, и я не вернусь. Уважения тренера ко мне просто нет.
Я не хочу говорить, что я важный игрок для команды, но в то время как я стал лучшим бомбардиром клуба, меня вдруг убирают из состава. Я ухожу из команды.
По информации Marca, Реми может продолжить карьеру в "Леванте".
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