Манчестер Юнайтед не нужен Роналду

"Манчестер Юнайтед" не намерен рассматривать варианты возвращения в команду форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что манкунианцы могут потратить на португальца до 400 миллионов евро.

По информации Marca, "Манчестер Юнайтед" делает ставку на покупку нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса и не собирается возвращаться к кандидатуре 32-летнего Роналду, который играл за "МЮ" в период с 2003-го по 2009-й год.

Предполагается, что Санчес перейдет в "МЮ" в текущем месяце по сделке, связанной с обменом Генриха Мхитаряна. Таким образом в распоряжении главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет сразу пять форвардов, включая Антони Марсьяля, Ромелу Лукаку, Маркуса Рашфорда и Златана Ибрагимовича.


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