Степаненко: Практически все время занимаемся с мячами. Футбол

Православные всего мира 19 января отмечают великий праздник – Крещение Господне. Как известно, по традиции в этот день верующие окунаются в прорубь или купель. Игроки «Шахтера» Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко также совершили омовение в водах Средиземного моря.

– Ощущения замечательные, вода даже теплее, чем воздух на улице! – делится впечатлениями Тарас Степаненко. – Так получается, что 19 января мы всегда находимся на сборах и, если есть такая возможность, стараемся с ребятами окунуться. Сегодня довольно прохладно, потому немногие решились купаться в море. Что касается подготовки, то все проходит отлично. Добавились новые упражнения, практически все время занимаемся с мячами. Тренерский штаб грамотно добавляет аэробные нагрузки. Нам это очень нравится, ведь ни один футболист не любит просто бегать по кругу. Большое внимание уделяем фитнесу, что тоже немаловажно.


Terrikon со ссылкой на ФК "Шахтер"


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