Степаненко: Практически все время занимаемся с мячами. Футбол

Православные всего мира 19 января отмечают великий праздник – Крещение Господне. Как известно, по традиции в этот день верующие окунаются в прорубь или купель. Игроки «Шахтера» Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко также совершили омовение в водах Средиземного моря.

– Ощущения замечательные, вода даже теплее, чем воздух на улице! – делится впечатлениями Тарас Степаненко. – Так получается, что 19 января мы всегда находимся на сборах и, если есть такая возможность, стараемся с ребятами окунуться. Сегодня довольно прохладно, потому немногие решились купаться в море. Что касается подготовки, то все проходит отлично. Добавились новые упражнения, практически все время занимаемся с мячами. Тренерский штаб грамотно добавляет аэробные нагрузки. Нам это очень нравится, ведь ни один футболист не любит просто бегать по кругу. Большое внимание уделяем фитнесу, что тоже немаловажно.