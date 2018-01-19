Степаненко: Практически все время занимаемся с мячами. Футбол
Православные всего мира 19 января отмечают великий праздник – Крещение Господне. Как известно, по традиции в этот день верующие окунаются в прорубь или купель. Игроки «Шахтера» Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко также совершили омовение в водах Средиземного моря.
– Ощущения замечательные, вода даже теплее, чем воздух на улице! – делится впечатлениями Тарас Степаненко. – Так получается, что 19 января мы всегда находимся на сборах и, если есть такая возможность, стараемся с ребятами окунуться. Сегодня довольно прохладно, потому немногие решились купаться в море. Что касается подготовки, то все проходит отлично. Добавились новые упражнения, практически все время занимаемся с мячами. Тренерский штаб грамотно добавляет аэробные нагрузки. Нам это очень нравится, ведь ни один футболист не любит просто бегать по кругу. Большое внимание уделяем фитнесу, что тоже немаловажно.
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