НХЛ: Оттава рассмотрит предложения по Карлссону

"Оттава Сенаторз" может рассмотреть предложения по обмену защитника Эрика Карлссона, сообщает официальный сайт НХЛ .

По словам генерального менеджера клуба Пьера Дориона, канадский клуб хочет переподписать игрока, который станет неограниченно свободным агентом после следующего сезона.

"Наша главная задача - подписать Эрика, - заявил Дорион. - Он особенный игрок, но даже Уэйна Гретцки обменяли. Поэтому, когда получаешь предложение, от которого сложно отказаться, надо его рассмотреть. Но в первую очередь мы хотим подписать Эрика Карлссона, чтобы он навсегда остался игроком "Сенаторз".

14 июня 2017 года Карлссону сделали операцию по восстановлению разорванных связок левой ноги, и он пропустил пять первых матчей нынешнего сезона, а затем в 38 играх набрал 30 (3+27) очков, заработав коэффициент полезности минус-19.

27-летний Карлссон дважды становился обладателем приза Норриса (лучший защитник). 30 ноября он заявил, что хотел бы получать зарплату на уровне ведущих игроков лиги.