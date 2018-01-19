НХЛ: Оттава рассмотрит предложения по Карлссону
"Оттава Сенаторз" может рассмотреть предложения по обмену защитника Эрика Карлссона, сообщает официальный сайт НХЛ.
По словам генерального менеджера клуба Пьера Дориона, канадский клуб хочет переподписать игрока, который станет неограниченно свободным агентом после следующего сезона.
"Наша главная задача - подписать Эрика, - заявил Дорион. - Он особенный игрок, но даже Уэйна Гретцки обменяли. Поэтому, когда получаешь предложение, от которого сложно отказаться, надо его рассмотреть. Но в первую очередь мы хотим подписать Эрика Карлссона, чтобы он навсегда остался игроком "Сенаторз".
14 июня 2017 года Карлссону сделали операцию по восстановлению разорванных связок левой ноги, и он пропустил пять первых матчей нынешнего сезона, а затем в 38 играх набрал 30 (3+27) очков, заработав коэффициент полезности минус-19.
27-летний Карлссон дважды становился обладателем приза Норриса (лучший защитник). 30 ноября он заявил, что хотел бы получать зарплату на уровне ведущих игроков лиги.
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