Непот стал чемпионом Европы по джиу-джитсу

Спортсмен из Украины Роман Непота завоевал звание чемпиона Европы IBJJF с бразильского джиу-джитсу в категории Adult среди синих поясов.

Об этом сообщает « УНН » со ссылкой на страницу тренера бойца Евгения Скирда.

Непот завоевал победы в семи противостояниях в первый соревновательный день, 6 среди которых закончились досрочно — «золото».

Примечательно, что наш спортсмен был близок к получению «золота» и в абсолютной весовой категории, однако в борьбе с выход в финал, по мнению рефери, Непота передержал соперника болевым приемом.

Стоит отметить, что Ярослав Блажко завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы IBJJF 2018 — 4 победы в 5 схватках.

Напомним, для Национальной сборной Украины восьмой соревновательный день Всемирных игр во Вроцлаве был полностью посвящен боевым искусствам — агрессивному и травматическому таиландскому боксу Муэй-тай и «искусству мягкости» джиу-джитсу.