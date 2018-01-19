Непот стал чемпионом Европы по джиу-джитсу

Непот стал чемпионом Европы по джиу-джитсу

Спортсмен из Украины Роман Непота завоевал звание чемпиона Европы IBJJF с бразильского джиу-джитсу в категории Adult среди синих поясов.

Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на страницу тренера бойца Евгения Скирда.

Непот завоевал победы в семи противостояниях в первый соревновательный день, 6 среди которых закончились досрочно — «золото».

Примечательно, что наш спортсмен был близок к получению «золота» и в абсолютной весовой категории, однако в борьбе с выход в финал, по мнению рефери, Непота передержал соперника болевым приемом.

Стоит отметить, что Ярослав Блажко завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы IBJJF 2018 — 4 победы в 5 схватках.

Напомним, для Национальной сборной Украины восьмой соревновательный день Всемирных игр во Вроцлаве был полностью посвящен боевым искусствам — агрессивному и травматическому таиландскому боксу Муэй-тай и «искусству мягкости» джиу-джитсу.




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