Кавани может покинуть Париж из-за конфликта с Неймаром. Футбол

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани устал выяснять отношения с Неймаром. 30-летнему форварду весьма непросто выступать вместе со звёздным бразильцем, отчего он рассчитывает покинуть "Парк де Пренс" уже ближайшим летом.

По информации Corriere dello Sport, уругваец рассматривает возможность переезда в Италию, где планирует выступать за туринский "Ювентус".

Напомним, в недавнем матче Лиги 1 против "Дижона" (8:0) Кавани отметился голом, который позволил игроку сравняться со Златаном Ибрагимовичем в рейтинге лучших бомбардиров в истории ПСЖ (156). Таким образом, уже в ближайших матчах он может стать единоличным лидером столь почётного списка.

Впрочем, поединок 21-го тура чемпионата Франции ознаменовался и очередной стычкой с Неймаром. Футболист "селесао" не дал Кавани пробить пенальти и установить рекорд, вновь продемонстрировав заботу лишь о собственной результативности. Отметим, что трибуны заступились за уругвайца: болельщики скандировали его фамилию, а также освистали самовлюблённого бразильца.




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