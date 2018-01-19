МЮ планирует потратить на Роналду 400 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" готовится к тому, чтобы отправить в Мадрид официальный запрос по трансферу Криштиану Роналду. Идею возвращения звёздного португальца поддержал и наставник команды Жозе Моуринью.

"Красные дьяволы" рассчитывают вложиться в 400 миллионов евро. Половину от этой суммы выплатят "Королевскому клубу" в качестве компенсации. Вторая часть уйдёт на зарплату CR7.

Напомним, действующий обладатель "Золотого мяча" затаил обиду на президента "галактикос" Флорентино Переса, который не выполнил своих обещаний. Игрок должен был подписать новый контракт на улучшенных условиях, однако "сливочные" так и не перешли от слов к делу. Именитого нападающего не устраивает нынешнее соглашение, поскольку Роналду зарабатывает меньше Лионеля Месси и Неймара.




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