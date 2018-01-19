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Долгополов вылетел с AusOpen Украинец взял у Диего Шварцмана первый сет, но уступил в трех следующих. Александр Долгополов Фото: btu.org.ua Сильнейший теннисист Украины Александр Долгополов (37-й в мире) не смог выйти в четвертый круг Australian Open, уступив аргентинцу Диего Шварцману (26-й). Долгополов смог взять первый сет на тай-брейке, но далее Шварцман перехватил инициативу и не оставил украинцу шансов. Итоговый счет - 7:6(1), 2:6, 3:6, 3:6. Ранее в пятницу Катерина Бондаренко (94-я) проиграла свой матч третьего круга словачке Магдалене Рыбариковой (21-я) 5:7, 6:3, 1:6. Таким образом, на Australian Open в одиночном разряде остался лишь один представитель Украины - Элина Свитолина.

LB.ua

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