Паулиньо избежал перелома. Футбол
Полузащитник "Барселоны" Паулиньо, получивший повреждение в выездном поединке 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола" (0:1), отделался лёгким испугом.
Напомним, 29-летний бразилец был вынужден покинуть поле на 54-й минуте, а клубные эскулапы опасались серьёзной травмы. Впрочем, подозрение на перелом пятой плюсневой кости правой ноги не подтвердилось.
Есть вероятность, что Эрнесто Вальверде сможет задействовать игрока "селесао" уже в поединке 20-го тура Примеры против "Бетиса", который намечен на 21 января. Впрочем, хавбека могут и поберечь, предоставив несколько дней для полноценного восстановления.
Отметим, что летний трансфер Паулиньо из "Гуанчжоу Эвергранд" обошелся "блаугранас" в 40 миллионов евро. Футболист принял участие в 18 встречах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании, оформив 8 голов и 2 результативные передачи.
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