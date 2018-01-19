Паулиньо избежал перелома. Футбол

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо, получивший повреждение в выездном поединке 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола" (0:1), отделался лёгким испугом.

Напомним, 29-летний бразилец был вынужден покинуть поле на 54-й минуте, а клубные эскулапы опасались серьёзной травмы. Впрочем, подозрение на перелом пятой плюсневой кости правой ноги не подтвердилось.

Есть вероятность, что Эрнесто Вальверде сможет задействовать игрока "селесао" уже в поединке 20-го тура Примеры против "Бетиса", который намечен на 21 января. Впрочем, хавбека могут и поберечь, предоставив несколько дней для полноценного восстановления.