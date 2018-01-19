Свитолина впервые в карьере вышла в 1/8 финала AusOpen, обыграв Костюк

Украинка в следующем раунде сыграет с Денисой Аллертовой из Чехии.

Фото: btu.org.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина (четвертая в мире) одержала победу в третьем круге Australian Open над своей соотечественницей Мартой Костюк (521-я) со счетом 6:2, 6:2.

В 1/8 финала украинку ждет матч со 130-й ракеткой мира Денисой Аллертовой из Чехии. Счет личных встреч между теннисистками 2:0 в пользу чешки. 24-летняя Аллертова стартовала в Австралии с квалификации и пока не проиграла ни одного сета за шесть матчей.

Свитолина выиграла уже восемь матчей в этом году, которая теперь насчитывает (пять матчей на турнире категории "Премьер" в Брисбене и три раунда в Мельбурне).

15-летняя украинка Марта Костюк стала самой молодой участницей третьего раунда турнира "Большого шлема" за последние 20 лет. Марта пробилась в основную сетку AusOpen, выиграв три трехсетовых матча в квалификации. В первом круге Костюк сенсационно победила в двух сетах 27-ю ракетку мира 32-летнюю китаянку Пэн Шуай, во втором переиграла переиграла австралийку Оливию Роговскую (168-я) 6:3, 7:5.

Еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко (94-я) в эти минуты играет свой матч третьего круга против словачки Магдалены Рыбариковой (21-я). Бондаренко обидно проиграла первый сет 5:7, хотя вела 5:3 и 40:0 на своей подаче.

Леся Цуренко (43-я) вчера свой матч второго круга проиграла полячке Агнешке Радваньской (35-я) со счетом 6:2, 5:7, 3:6, хотя подавала на матч во втором сете.