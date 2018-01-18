Косенко назвал состав на чемпионат Европы

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал игроков, которые будут готовиться к финальной стадии чемпионата Европы.

На первый тренировочный сбор, который с 20 по 28 января пройдет в Броварах, что под Киевом , Косенко вызвал 15 игроков, в том числе шесть легионеров, которые приехали из Чехии, Белоруссии и РоSSии.

Фото: ffu.org.ua

Состав сборной Украины выглядит следующим образом:

вратари Евгений Иваняк («Ураган»), Кирилл Ципун («Продэксим»), Дмитрий Литвиненко («Эра-Пак», Чехия);

универсалы Николай Грицына, Михаил Грицына, Тарас Королишин (все - «Столица», Белоруссия), Владимир Разуванов («Дина», РоSSия), Николай Белоцерковец («Норильский Никель», РоSSия), Сергей Журба («Хит»), Александр Педяш, Андрей Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрей Лысенко (все - «Сокол»), Петр Шотурма («Ураган»), Виталий Дзюба («Инбев-НПУ»).

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в столице Словении Любляне на «Арене Стожице». Украинские футзалисты первый матч в группе проведут 2 февраля против команды Румынии, а через два дня сразятся с португальцами.

Наши сопеники сыграют между собой 30 января. В плей-офф из группы выходят две лучших сборных. Напомним, что сборная Украины, начиная с 2010 года, регулярно выходит из группы, но выбывает уже после первого матча в плей-офф.