Косенко назвал состав на чемпионат Европы

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал игроков, которые будут готовиться к финальной стадии чемпионата Европы.
 
На первый тренировочный сбор, который с 20 по 28 января пройдет в Броварах, что под Киевом, Косенко вызвал 15 игроков, в том числе шесть легионеров, которые приехали из Чехии, Белоруссии и РоSSии. 
Фото Косенко назвал состав на чемпионат Европы
Фото: ffu.org.ua
 
Состав сборной Украины выглядит следующим образом:
 
вратари Евгений Иваняк («Ураган»), Кирилл Ципун («Продэксим»), Дмитрий Литвиненко («Эра-Пак», Чехия);
 
универсалы Николай Грицына, Михаил Грицына, Тарас Королишин (все - «Столица», Белоруссия), Владимир Разуванов («Дина», РоSSия), Николай Белоцерковец («Норильский Никель», РоSSия), Сергей Журба («Хит»), Александр Педяш, Андрей Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрей Лысенко (все - «Сокол»), Петр Шотурма («Ураган»), Виталий Дзюба («Инбев-НПУ»).
 
Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в столице Словении Любляне на «Арене Стожице». Украинские футзалисты первый матч в группе проведут 2 февраля против команды Румынии, а через два дня сразятся с португальцами.
 
Наши сопеники сыграют между собой 30 января. В плей-офф из группы выходят две лучших сборных. Напомним, что сборная Украины, начиная с 2010 года, регулярно выходит из группы, но выбывает уже после первого матча в плей-офф.
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Антонио Рюдигер: за сезон могу износить 10–15 пар бутс. ФутболАнтонио Рюдигер: за сезон могу износить 10–15 пар бутс. Футбол
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Самый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. ФутболСамый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. Футбол
Германия выиграла женскую эстафету в РупольдингеГермания выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
Блок рекламы


Похожие новости
Иньеста не боится, что Коутиньо лишит его места в составе Барселоны. ФутболИньеста не боится, что Коутиньо лишит его места в составе Барселоны. Футбол
УЕФА назвал символическую сборную 2017 года. ФутболУЕФА назвал символическую сборную 2017 года. Футбол
France Football назвал Зидана лучшим тренером ФранцииFrance Football назвал Зидана лучшим тренером Франции
Почеттино: Клубам сложно удерживать в своих составах топ-футболистовПочеттино: Клубам сложно удерживать в своих составах топ-футболистов
Донбасс одержал 25-ю победу в чемпионате УкраиныДонбасс одержал 25-ю победу в чемпионате Украины
Сборная Канады - победитель молодежного чемпионата мира (ВИДЕО)  Сборная Канады - победитель молодежного чемпионата мира (ВИДЕО)  
Гвардиола назвал календарь АПЛ катастрофой. ФутболГвардиола назвал календарь АПЛ катастрофой. Футбол
Состав сборной Украины на спринтерскую гонку в ОберхофеСостав сборной Украины на спринтерскую гонку в Оберхофе
Конте: Встреча с Арсеналом - одна из самых важных в чемпионате. ФутболКонте: Встреча с Арсеналом - одна из самых важных в чемпионате. Футбол
Ляказетт заявил о желании выиграть Лигу Европы с АрсеналомЛяказетт заявил о желании выиграть Лигу Европы с Арсеналом
Последние новости
Подгружаем последние новости