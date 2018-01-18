Будивельник впервые победил дома в 2018 году

18 января чемпион Украины "Будивельник" провел первый домашний матч в 2018-м году. Подопечным Владимира Коваля удалось одолеть неуступчивый Авантаж-Политехник 87:72.

В первой десятиминутке команды до поры до времени действовали на равных. На экваторе четверти Политехник даже вышел вперед после броска издали Козлова 14:13. Еще с минуту "Будивельник" "терпел" игру на равных, но когда Йованович вновь восстановил равновесие 17:17, киевляне провели очковый рывок 9:0 и закончили первую четверть с преимуществом +8.

Вторую десятиминутку чемпионы начали серией результативных бросков. Начало положил Анисимов, а продолжили бросками из-за дуги Мисяць и Дроздов. Таким образом преимущество киевлян выросло до +16 - 38:22. "Будивельник" продолжил искать лазейки в защите соперника и уже через неполных 15 игровых минут набрал 42 очка. Такая результативность заставила главного тренера харьковчан Тимура Арабаджи взять тайм-аут. Он подействовал. Его подопечные сократили отставание до 9 очков. Впрочем "Будивельник" контролировал ситуацию и команды ушли отдыхать при счете 52:39 в пользу хозяев.

В третьей четверти "Политехник" не "поплыл", продолжил сопротивление и время подбирался к хозяевам в счете. Особенно старался Йованович, но и Козлов, и Рочняк играли не менее полезно для команды. Как следствие, третью четверть Политехник выиграл 21:17 и заключительную десятиминутку команды начали при счете 69:60 в пользу "Будивельника". В начале четверти результативными бросками отметились Анисимов и Дроздов, успокоив сторонников своей команды. Далее пришла очередь результативных действий для Сандула, Зотова, Отверченко. "Будивельник" не видел смысла играть в поддавки с гостями. В итоге - 87:72 в его пользу. После этой победы "Будивельник" закрепился на втором месте, а "Политехник" остался на предпоследней строчке в турнирной таблице.

"Будивельник" в ближайшую субботу, 20 января, примет лидера чемпионата "Днепр", а "Авантаж-Политехник" в тот же день на выезде сыграет с "Черкасскими Мавпами".

"Будивельник" - "Авантаж-Политехник" 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)

Будивельник: Сандул (19 + 14 подборов + 7 передач), Отверченко (16), Дугат (11), Анисимов (11)

Авантаж-Политехник: Йованович (17), Барнс (16), Вуйович (13).