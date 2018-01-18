НХЛ: Форвард Кингз вернулся на лед после травмы

Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Джефф Картер впервые с 18 октября встал на коньки. В тот день он порвал связку голеностопа, сообщает официальный сайт НХЛ .

"Два дня назад он вышел на лед. Катался один", - сказал в среду в интервью NHL.com генеральный менеджер "Кингз" Роб Блэйк.

33-летний Картер получил травму в первом периоде матча против "Монреаль Канадиенс", который завершился победой "Кингз" со счетом 5:1. Конек защитника "Канадиенс" Джеффа Питри задел заднюю часть ноги нападающего.

19 октября Картеру сделали операцию по восстановлению разорванной связки. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В шести играх этого сезона Картер отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне он был лучшим снайпером (32 гола) и бомбардиром (66 очков) команды.

"Кингз" проиграли четыре последних матча и следующую встречу проведут дома против "Питтсбург Пингвинз" в четверг.