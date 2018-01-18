Нападающий Челси может продолжить карьеру в Вест Хэме. Футбол

Нападающий "Челси" Миши Батшуаи, вероятнее всего, покинет команду в этом месяце. По информации Sky Sports, футболист уйдет в аренду.

Активнее других в отношении бельгийца себя вела испанская "Севилья". Кроме того, есть реальная возможность аренды игрока в "Вест Хэм" взамен на Энди Кэрролла, считает издание.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес наблюдал за игрой Батшуай за "Челси" в матче против "Норвича" в Кубке Англии. Сообщается, что Мойес любит наблюдать за футболистами прежде, чем подписывать их.

Напомним, что Батшуай присоединился к "Челси" в 2016 году, но не смог закрепиться в основном составе, проиграв конкуренцию сначала Диего Косте, а после его ухода - Альваро Морате. В текущем сезоне 24-летний нападающий появлялся в 11-ти матчах Премьер-лиги, из которых в 9-ти выходил на замену.


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