В марте украинский боксер Постол сразится за звание временного чемпиона мира

В марте украинский боксер Постол сразится за звание временного чемпиона мира

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (29-1, 12 КО) в случае победы в следующем бою станет временным чемпионом мира по версии WBC. 

Об этом сообщает SportArena.

Украинец выйдет на ринг против перспективного американского боксера Риджиса Прогрейса (20-0, 17 КО) 9 марта в Майами (США).

Постол поспорит за статус временного чемпиона мира по версии организации, тогда как вакантный титул, ранее принадлежавший экс-абсолютному чемпиону мира Теренсу Кроуфорду, разыграют Хосе Рамирес (21-0, 16 КО) и Амир Имам (21-1, 18 КО) в рамках боксерского шоу 17 марта в Нью-Йорке.

В случае победы над Прогрейсом Постол встретится с новым регулярным чемпионом WBC и попробует вернуть в свои руки пояс, утерянный в июле 2016 года после поражения от Кроуфорда.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Антонио Рюдигер: за сезон могу износить 10–15 пар бутс. ФутболАнтонио Рюдигер: за сезон могу износить 10–15 пар бутс. Футбол
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Самый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. ФутболСамый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. Футбол
Германия выиграла женскую эстафету в РупольдингеГермания выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский голкипер продлил соглашение с Тоболом. ФутболУкраинский голкипер продлил соглашение с Тоболом. Футбол
Еще один украинский футболист отправился в ПольшуЕще один украинский футболист отправился в Польшу
Кубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 годаКубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 года
Чемпион мира WBC получил условный срокЧемпион мира WBC получил условный срок
Тайсон Фьюри отправил запрос на получение боксерской лицензииТайсон Фьюри отправил запрос на получение боксерской лицензии
Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке в РупольдингеМартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке в Рупольдинге
Неймар признан самым дорогим футболистом мираНеймар признан самым дорогим футболистом мира
Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18
Украинка завоевала медаль на Кубке мира по фехтованию среди юниоровУкраинка завоевала медаль на Кубке мира по фехтованию среди юниоров
Семеренко поднялась на шестую строчку общего зачета Кубка мира по биатлонуСемеренко поднялась на шестую строчку общего зачета Кубка мира по биатлону
Последние новости
Подгружаем последние новости