В марте украинский боксер Постол сразится за звание временного чемпиона мира
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (29-1, 12 КО) в случае победы в следующем бою станет временным чемпионом мира по версии WBC.
Об этом сообщает
Украинец выйдет на ринг против перспективного американского боксера Риджиса Прогрейса (20-0, 17 КО) 9 марта в Майами (США).
Постол поспорит за статус временного чемпиона мира по версии организации, тогда как вакантный титул, ранее принадлежавший экс-абсолютному чемпиону мира Теренсу Кроуфорду, разыграют Хосе Рамирес (21-0, 16 КО) и Амир Имам (21-1, 18 КО) в рамках боксерского шоу 17 марта в Нью-Йорке.
В случае победы над Прогрейсом Постол встретится с новым регулярным чемпионом WBC и попробует вернуть в свои руки пояс, утерянный в июле 2016 года после поражения от Кроуфорда.
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