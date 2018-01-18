Бывший клуб Серии А "Виченца" объявлена ??банкротом. Такое решение принял судебный трибунал сегодня в отношении клуба Серии В.

Игроки команды не получали зарплату с сентября и в последние недели приняли участие в нескольких забастовках.

Контроль над клубом перейдет к управляющему банкротством, который попытается вернуть как можно больше денег кредиторам.

"Виченца" будет исключена из серии B и до начала следующего сезона заинтересованные лица смогут сформировать новый клуб.

"Виченца" стала вторым клубом, который обанкротится в Италии за последние два месяца. В ноябре банкротом была признана "Модена". Таким образом завершилась 115-летняя история "Виченцы".

Ранее за клуб выступали такие известные игроки как Паоло Росси и Роберто Баджо, а Франческо Гвидолин был тренером команды.