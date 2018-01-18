Диего Симеоне бросает перчатку Клоппу
Появился еще один кандидат на подпись полузащитника "Монако" Тома Лемара.
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже давно интересуется французским полузащитником как замену Фелипе Коутиньо, который перешел в "Барселону", но у немецкого менеджера появился серьезный конкурент. Живой интерес появился у тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.
Симеоне хочет укрепить атакующую линию команды, так как Антонио Гризманн, скорее всего, также будет продан в "Барселону".
Как и раньше, "Монако" готово расстаться с Лемаром не дешевле, чем за 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему полузащитнику лондонского "Арсенала" и "Челси".
На счету Лемара восемь матчей и два забитых мячей за национальную команду Франции. За три сезона в "Монако" воспитанник "Кана" в общей сложности в 108 матчах забил 22 мяча.
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