Диего Симеоне бросает перчатку Клоппу

Появился еще один кандидат на подпись полузащитника "Монако" Тома Лемара.

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже давно интересуется французским полузащитником как замену Фелипе Коутиньо, который перешел в "Барселону", но у немецкого менеджера появился серьезный конкурент. Живой интерес появился у тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

Симеоне хочет укрепить атакующую линию команды, так как Антонио Гризманн, скорее всего, также будет продан в "Барселону".

Как и раньше, "Монако" готово расстаться с Лемаром не дешевле, чем за 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему полузащитнику лондонского "Арсенала" и "Челси".

На счету Лемара восемь матчей и два забитых мячей за национальную команду Франции. За три сезона в "Монако" воспитанник "Кана" в общей сложности в 108 матчах забил 22 мяча.