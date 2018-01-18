Спортсмены КНДР выступят в четырех видах спорта в Пхенчхане
Спортсмены из Корейской Народно-Демократической республики выступят в четырех видах спорта на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил председатель Национального олимпийского комитета страны Ли Хи Бом.
По его словам, КНДР отправит своих представителей на фигурное катание, лыжные беговые дисциплины и горно-лыжные дисциплины, а также женскую сборную по хоккею на льду. Северокорейский чиновник заявил, что вся информация была передана Оргкомитету Олимпийских игр в Пхенчхане в среду во время встречи двух Корей на пограничном контрольно-пропускном пункте Пханмунджон.
Раньше сообщалось, что в женском хоккее будет представлена объединенная корейская команда, но пока этот вопрос остается открытым. Кроме того, пока точно не известно общее количество спортсменов из КНДР.
"По вопросу о точном числе, последнее мнение остается за МОК. К нам пришло и мы приняли приглашение принять участие в Пхенчхане", - сказал председатель Олимпийского комитета КНДР.
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Спорт
18.01.2018 13:42