Спортсмены КНДР выступят в четырех видах спорта в Пхенчхане

Спортсмены из Корейской Народно-Демократической республики выступят в четырех видах спорта на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил председатель Национального олимпийского комитета страны Ли Хи Бом.

По его словам, КНДР отправит своих представителей на фигурное катание, лыжные беговые дисциплины и горно-лыжные дисциплины, а также женскую сборную по хоккею на льду. Северокорейский чиновник заявил, что вся информация была передана Оргкомитету Олимпийских игр в Пхенчхане в среду во время встречи двух Корей на пограничном контрольно-пропускном пункте Пханмунджон.

Раньше сообщалось, что в женском хоккее будет представлена объединенная корейская команда, но пока этот вопрос остается открытым. Кроме того, пока точно не известно общее количество спортсменов из КНДР .