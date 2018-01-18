Трансфер Санчеса раздражает Венгера - он грозит поставить его на матч с Пэлас

Менеджер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что Алексис Санчес может сыграть против "Кристал Пэлас", если он не согласится в ближайшие часы на трансфер в "Манчестер Юнайтед".

Матч 24-го тура Премьер-лиги состоится 20 января. Последний матч в составе "канониров" Санчес провел 3 января в лондонском дерби против "Челси" (2:2).

"Эта история начала меня нервировать. Если я не узнаю, что Алексис стал игроком "Манчестер Юнайтед" до конца дня, то он сыграет с "Пэлас", - категорично заявил Венгер.

Согласно английским СМИ, чилийский бомбардир согласовал свои личные условия с "красными дьяволами".

Его трансфер откладывается, потому что до сих пор неясно, отправится ли в противоположном направлении из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал" армянский атакующий полузащитник Генрих Мхитарян. Агент армянина Мино Райола заявил, что "Санчес будет частью сделки по Мхитаряну".


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