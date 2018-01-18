Трансфер Санчеса раздражает Венгера - он грозит поставить его на матч с Пэлас
Менеджер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что Алексис Санчес может сыграть против "Кристал Пэлас", если он не согласится в ближайшие часы на трансфер в "Манчестер Юнайтед".
Матч 24-го тура Премьер-лиги состоится 20 января. Последний матч в составе "канониров" Санчес провел 3 января в лондонском дерби против "Челси" (2:2).
"Эта история начала меня нервировать. Если я не узнаю, что Алексис стал игроком "Манчестер Юнайтед" до конца дня, то он сыграет с "Пэлас", - категорично заявил Венгер.
Согласно английским СМИ, чилийский бомбардир согласовал свои личные условия с "красными дьяволами".
Его трансфер откладывается, потому что до сих пор неясно, отправится ли в противоположном направлении из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал" армянский атакующий полузащитник Генрих Мхитарян. Агент армянина Мино Райола заявил, что "Санчес будет частью сделки по Мхитаряну".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
18.01.2018 11:11
18.01.2018 13:00