Лунин близок к переходу в Реал Сосьедад за 2,5 миллиона евро

Голкипер "Зари" и сборной Украины Андрей Лунин все ближе к переходу в "Реал Сосьедад". Об этом информирует Diario Vasco.

Ожидается, что сумма трансфера составит около 2,5 миллионов евро. При этом пока Лунин останется играть в "Заре", а окончательно переберется в испанский клуб уже летом.

Несколько дней назад родители Лунина посетили Сан-Себастьян, чтобы получше ознакомиться с городом, где будет играть их сын. Впечатления у них остались самые положительные, сообщает испанское издание.

"Реал Сосьедад" хотел бы закрыть сделку уже сейчас, поскольку понимает, что на голкипера претендуют и другие клубы. В их числе "Шахтер" и "Тоттенхэм". Летом к Лунину присматривалась и "Валенсия".

Трансфер Лунина позволит "Сосьедаду" подстраховаться на случай ухода нынешнего вратаря сан-себастьянцев Джеронимо Рулли. Его контракт действует до 2022-го, но аргентинцу поступают заманчивые предложения от других команд.


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