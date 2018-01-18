Australian Open: Мугуруса выбывает из розыгрыша

Экс-первая ракетка мира трехкратная победительница турниров Большого Шлема испанка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Не пустила прошлогоднюю четвертьфиналистку в третий раунд 82-я ракетка мира Се Шувэй из Гонконга, обыгравшая действующую чемпионку Уимблдона: 7:6(1); 6:4.

По итогам турнира Мугуруза утратит третью позицию в рейтинге. Насколько далеко упадет в рейтинге испанка еще сказать трудно, но ее обойдет украинка Элина Свитолина, и могут обойти еще и Каролина Плишкова, Елена Остапенко и Краролин Гарсия.

Кроме Мугурусы стадию второго раунда не преодолели такие известный игроки, как Анастасия Севастова, Йоханна Конта, прошлогодняя сенсация Мельбурна Мирьяна Лючич-Барони, Елена Веснина и Эжени Бушар.

Напомним, что не пробилась в третий раунд и украинка Леся Цуренко, уступившая полячке Агнешке Радваньской.

Отметим, что в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии Украину будут представлять Элина Свитолина и Марта Костюк, которые согласно жеребьевке сыграют между собой, а также Катерина Бондаренко. В мужской сетке продолжает борьбу Александр Долгополов.