Фанаты ПСЖ освистали Неймара

В бочке мёда не обошлось без ложки дегтя - так можно подвести итоги поединка 21-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Дижоном", в котором французский гранд буквально на мелкие детали разобрал своего оппонента (8:0).

Неприятная ситуация произошла на 83-й минуте матча, когда парижане получили возможность пробить пенальти. Эдинсон Кавани, сравнявшись со Златаном Ибрагимовичем в рейтинге лучших бомбардиров в истории клуба, мог забить исторический гол и стать рекордсменом ПСЖ. Тем не менее, Неймар не уступил своему партнёру, решив, что его покер будет куда важнее.

Трибуны "Парк де Пренс" заступились за уругвайца: болельщики скандировали его фамилию, а также освистали бразильца.

Отметим, что Неймар приложил свою ногу к шести забитым мячам. На его счету 4 гола, а также 2 ассиста. Набрав 6 очков по системе "гол плюс пас", он установил рекорд Лиги 1. По крайней мере, речь идёт о последних 12 сезонах, когда ведётся детальный анализ статистической информации.




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