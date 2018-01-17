Кубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. Футбол

Кубковый матч-переигровка между "Челси" и "Норвичем" начался с 15-минутной задержкой из-за траффика, но немного подождать ради такого футбола вполне стоило. Счет открыли лондонцы - Батшуайи замкнул прострел Кенеди слева на 55-й минуте. Казалось, чемпионам АПЛ не составит труда удержать победный счет, но на последних секундах Льюис головой переправил мяч после навеса с левого фланга и перевел игру в овертайм - 1:1!

В дополнительное время началось все самое интересное. Арбитр дал игрокам "Челси" в общем итоге три карточки за симуляцию в штрафной (хоть в двух случаях можно было ставить пенальти), а потом предупредил Педро с Моратой еще раз, что вылилось в два удаления. По такой игре серия пенальти уже выглядела не самым плохим вариантом для "Челси"...

В послематчевой лотерее опытнейший Вилли Кабальеро оказался удачливее своего молодого коллеги из "Норвича" - ему удалось взять один удар, в то время как подопечные Антонио Конте били без промаха. 5:3 в серии пенальти - "Челси" идет дальше и сыграет с "Ньюкаслом".

2017-18, Кубок Англии. 1/32 финала.

"Челси" - "Норвич" 1:1 (0:0), по пенальти 5:3

Голы: Батшуайи, 55 (1:0); Льюис, 90 (1:1)

"Челси": Кабальеро; Аспиликуэта; Давид Луис; Дзаппакоста; Кенеди (Канте, 87); Ампаду (Кристенсен А., 81); Дринкуотер (Азар Э., 100); Бакайоко; Виллиан; Батшуайи (Мората, 81 до 120); Педро (до 117)

"Норвич": Ганн; Пинту (Тетти, 116); Клозе; Циммерманн; Хэнли Г. (Кантвелл, 86; Штайперманн, 120); Мэддисон; Рид (Хулахан, 82); Вранчич; Льюис; Нелсон Оливейра; Мерфи

Предупреждения: Педро, 62, 117; Виллиан, 92; Мората, 120, 120 - Мэддисон, 97
Удаления: Педро, 117 (второе предупреждение); Мората, 120 (второе предупреждение)




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