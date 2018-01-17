Кубок Англии: Суонси оказался сильнее Вулверхэмптона

"Суонси" пополнил список участников 1/16 финала Кубка Англии. Сегодня в матче-переигровке против "Вулверхэмптона" валлийцы забили дважды, на что гости ответили лишь одним голом. 2:1, и теперь "Суонси" попытает счастья в следующем раунде, где ему будет противостоять представитель четвертого по силе дивизиона "Ноттс Каунти".

2017-18, Кубок Англии. 1/32 финала.

"Суонси" - "Вулверхэмптон" 2:1 (1:0)



Голы: Айю Дж., 11 (1:0); Жота, 66 (1:1); Бони, 69 (2:1)



"Суонси": Нордфельдт; Робертс; Фернандес Ф.; Нотон; Моусон; Кэррол Т.; Роке (Дайер Н., 73); Фер; Нарсинг (Ки Сон Ен, 73); Айю Дж.; Бони (Клукас, 79)



"Вулверхэмптон": Норрис; Хаузе; Батт; Доэрти; Дуглас Б; Миранда; Н`Диайе А.; Мир (Бонатини, 64); Гиббс-Уайт; Энобахаре (Жота, 64); Кошта Э. (Саисс, 73)



Предупреждения: - Н`Диайе А., 34; Дуглас Б, 72; Саисс, 90