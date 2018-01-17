Кубок Англии: Суонси оказался сильнее Вулверхэмптона

"Суонси" пополнил список участников 1/16 финала Кубка Англии. Сегодня в матче-переигровке против "Вулверхэмптона" валлийцы забили дважды, на что гости ответили лишь одним голом. 2:1, и теперь "Суонси" попытает счастья в следующем раунде, где ему будет противостоять представитель четвертого по силе дивизиона "Ноттс Каунти".

2017-18, Кубок Англии. 1/32 финала.

"Суонси" - "Вулверхэмптон" 2:1 (1:0)

Голы: Айю Дж., 11 (1:0); Жота, 66 (1:1); Бони, 69 (2:1)

"Суонси": Нордфельдт; Робертс; Фернандес Ф.; Нотон; Моусон; Кэррол Т.; Роке (Дайер Н., 73); Фер; Нарсинг (Ки Сон Ен, 73); Айю Дж.; Бони (Клукас, 79)

"Вулверхэмптон": Норрис; Хаузе; Батт; Доэрти; Дуглас Б; Миранда; Н`Диайе А.; Мир (Бонатини, 64); Гиббс-Уайт; Энобахаре (Жота, 64); Кошта Э. (Саисс, 73)

Предупреждения: - Н`Диайе А., 34; Дуглас Б, 72; Саисс, 90




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Антонио Рюдигер: за сезон могу износить 10–15 пар бутс. ФутболАнтонио Рюдигер: за сезон могу износить 10–15 пар бутс. Футбол
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
УЕФА назвал символическую сборную 2017 года. ФутболУЕФА назвал символическую сборную 2017 года. Футбол
Эллардайс подтвердил интерес к УолкоттуЭллардайс подтвердил интерес к Уолкотту
Блок рекламы


Похожие новости
Кубок Англии: все участники 1/16 финалаКубок Англии: все участники 1/16 финала
Кубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. ФутболКубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. Футбол
"Лестер", "Кардифф" и "Шеффилд Уэнсдей" вышли в 1/16 финала Кубка Англии"Лестер", "Кардифф" и "Шеффилд Уэнсдей" вышли в 1/16 финала Кубка Англии
Кубок Англии: все результаты вторникаКубок Англии: все результаты вторника
Кубок Англии: Вест Хэм побеждает Шрусбери в дополнительное времяКубок Англии: Вест Хэм побеждает Шрусбери в дополнительное время
НХЛ: Питтсбург обыгрывает Рейнджерс, Детройт сильнее ЧикагоНХЛ: Питтсбург обыгрывает Рейнджерс, Детройт сильнее Чикаго
Кубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 годаКубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 года
НХЛ: Тампа обыгрывает Каролину, Вашингтон сильнее Ванкувера, Чикаго громит ОттавуНХЛ: Тампа обыгрывает Каролину, Вашингтон сильнее Ванкувера, Чикаго громит Оттаву
"Ливерпуль" сыграет с "Вест Бромвичем" в 1/16 финала Кубка Англии"Ливерпуль" сыграет с "Вест Бромвичем" в 1/16 финала Кубка Англии
Кубок Франции: "ПСЖ" забил в ворота "Ренна" 6 мячей (ВИДЕО)  Кубок Франции: "ПСЖ" забил в ворота "Ренна" 6 мячей (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости