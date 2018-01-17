Бродский предложил применять санкции к клубам за невыполнение рекламных проявлений
17 января 2018 состоялось первое в 2018 году заседание Исполнительного комитета ФБУ. Среди рассматриваемых вопросов, было уделено внимание ненадлежащему выполнению некоторыми клубами мужской Суперлиги обязательств, предусмотренных регламентом соревнования и договором, заключенным с клубами, относительно рекламных проявлений и популяризации наименований и торговых знаков спонсоров и партнеров соревнования.
Председателем Исполкома, Михаилом Бродским, было предложено рассмотреть следующую систему наказаний для клубов из-за указанные нарушения: разовое неисполнение условий - штраф 5000 гривен, два матча с нарушениями - 15000 гривен, три матча - 30 000 гривен, четыре матча - снятие очков, пять матчей с нарушениями - снятие с чемпионата.
Решение по этому вопросу утвердят на следующем заседании исполкома ФБУ в марте.
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