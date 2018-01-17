На бой Усика и Бриедиса продано свыше 8 тысяч билетов

На объединительный бой между чемпионом WBO Александром Усиком (13-0, 11 КО) и обладателем пояса World Boxing Council Майрисом Бриедесом (23-0, 18 КО) уже продано около восьми тысяч билетов.

Такую цифру сообщили организаторы World Boxing Super Series изданию Luckypunch.net. При этом вместимость "Арена Рига" на этот поединок составит 10 000 посадочных мест из 10 300 возможных.

Напомним, что бой Усика и Бриедиса запланирован на 27 января и станет первым полуфиналом WBSS в крузервейте.

Вторым полуфиналом будет дуэль 3 февраля в Сочи, в которой сойдутся Мурат Гассиев (25-0, 18 КО) и Юнэйр Дортикос (22-0, 21 КО).

Напомним, ранее Эл Сиеста, менеджер и промоутер чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Майриса Бриедиса, заявлял, что украинец находится в опасности, поскольку Бриедис хорошо читает эмоции и это может доставить проблемы Усику.

В сентябре Александр в четвертьфинале Всемирной боксерской серии одержал победу над немцем Марко Хуком, одолев того техническим нокаутом в 10-м раунде.


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