Australian Open: Долгополов вышел в третий круг

Украинский теннисист Александр Долгополов стал четвертым представителем Украины в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.

В матче второго раунда единственный представитель Украины в мужской сетке обыграл австралийского теннисиста Мэтью Эбдена: 7:6(0); 6:3; 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 8 минут. В активе Александра 19 подач навылет и 8 двойных ошибок. У Эбдена - 5 эйсов и 2 двойных ошибки.

Долгополов сыграет в третьем раунда AUS Open впервые с 2012 года. Лучшим результатом Александра на турнире является четвертьфинал (2011).

Украинец в 10-й раз вышел как минимум в третий круг на турнире Большого Шлема. Два раза Долгополов играл в 4 круге (AUS Open, 2011 и US Open, 2017) и один раз — в четвертьфинале (AUS Open).

Отметим, что сразу четыре участника из Украины сыграют в третьем круге Открытого чемпионата Австралии впервые.

Такое правда произошло на Открытом чемпионате США в 2016 году: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Илья Марченко были участниками третьего круга. Марченко тогда сумел пробиться в 4-й раунд.

В Мельбурне будет как минимум 1 украинка в 4 круге — победительница дерби Свитолина — Костюк. Отметим, что у женщин лучшего результата в Мельбурне добивалась Алена Бондаренко — 4 раунд в 2010 году.