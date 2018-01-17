Северная и Южная Кореи откроют Олимпиаду-2018 под единым флагом
Сеул и Пхеньян договорились собрать общую женскую сборную по хоккею.
Северная и Южная Корея договорились идти под единым флагом "Единой Кореи" на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале в южнокорейском городе Пхенчхан.
Об этом сообщает BBC.
Кроме того, страны договорились собрать общую женскую сборную по хоккею, которая будет участвовать в Олимпиаде.
В то же время тренер сборной Южной Кореи, а также консервативные газеты выразили озабоченность перспективой объединения хоккейных команд. Отмечается, что это может нанести вред шансам Южной Кореи на победу в Олимпиаде. Япония также "с подозрением отнеслась" к этой новости.
По данным агентства Рейтер, делегация КНДР на Олимпиаду в Южную Корею составит 550 человек.
Напомним, 2 января Южная Корея предложила КНДР переговоры на высоком уровне. В рамках официальных переговоров между Северной и Южной Кореями, прошедшими 9 января, страны договорились о том, что сборная КНДР будет участвовать в Играх.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.