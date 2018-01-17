Поступаленко: Уход из Вереса - моя инициатива, меня поняли и отпустили. Футбол

Как уже сообщалось, полузащитник Антон Поступаленко внезапно покинул "Верес". Стороны подписали контракт, но уже шесть дней спустя решили прекратить сотрудничество. По неофициальной информации, Поступаленко не нашел общий язык с новым тренером "Вереса" Юрием Свирковым. Впрочем, сам футболист эти данные не подтверждает.

- Я приехал в "Верес". Были предварительные договоренности. Все было нормально, просто я решил уехать из команды по личным причинам. Ничего со стороны руководства не было, все нормально. Это моя личная инициатива, - сказал Поступаленко в разговоре с "Футбол NEWS".

- Контракт был подписан или нет?
- Он уже был подписан, но не заверен. Я поговорил с руководством, меня поняли и отпустили. Сейчас я в поисках команды и буду рассматривать другие варианты. Посмотрим, что предложат, какие это будут клубы, с какими задачами и материальной ситуацией. От этого буду отталкиваться.


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