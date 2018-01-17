СМИ: Ман Сити купит Фреда, но оставит футболиста в Шахтере до конца сезона
Английский "Манчестер Сити" заинтересован в трансфере бразильского полузащитника "Шахтера" Фреда, сообщает Sky Sports. "Горожане" рассчитывают, что хавбек "горняков" станет долгосрочной заменой Фернандиньо, которому в этом году исполнится 33 года.
По информации источника, "Манчестер Сити" отказался от трансфера Алексиса Санчеса из "Арсенала", и теперь полностью сконцентрировался на покупке Фреда в январское трансферное окно. Sky Sports News утверждает, что боссы английского клуба рассчитывают приобрести футболиста уже в ближайшее время и отдать его в аренду "Шахтеру" до конца этого сезона.
Добавим, что Хосеп Гвардиола задействовал Фернандиньо в 34-х поединках нынешнего сезона, причем бразилец начинал с первых минут 22 из 23-х матчей своего клуба в АПЛ. Наставник "Сити" считает, что приобретение Фреда даст его команде больше возможностей в центре поля.
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Спорт
17.01.2018 17:00