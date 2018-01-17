Ломаченко может провести бой с Пакьяо
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо подтвердил переговоры о проведении поединка с командой украинского боксера Василия Ломаченко.
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"Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы организовать мой поединок с лучшим бойцом рейтинга P4P – речь, конечно, идет о Василии Ломаченко.
Кроме этого, есть вариант перехода в более легкий вес ради следующего боя", – заявил Пакьяо в эфире телеканала ABS-CBN News.
Ранее сообщалось, что Пакьяо может вернуться на ринг в поединке с экс-чемпионом мира.
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Спорт
17.01.2018 16:57