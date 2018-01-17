Ломаченко может провести бой с Пакьяо

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо подтвердил переговоры о проведении поединка с командой украинского боксера Василия Ломаченко.

Об этом сообщает Корреспондент .

"Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы организовать мой поединок с лучшим бойцом рейтинга P4P – речь, конечно, идет о Василии Ломаченко.

Кроме этого, есть вариант перехода в более легкий вес ради следующего боя", – заявил Пакьяо в эфире телеканала ABS-CBN News.

Ранее сообщалось, что Пакьяо может вернуться на ринг в поединке с экс-чемпионом мира.